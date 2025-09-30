El Masters 1000 de Shanghái perderá a su máxima atracción: Carlos Alcaraz. El tenista español, actual número uno del ranking ATP, confirmó que no participará del torneo que arranca esta semana debido a problemas físicos que arrastra desde el certamen de Tokio, donde se consagró campeón tras vencer a Taylor Fritz en la final.

“Estoy muy decepcionado por anunciar que no podré jugar el Rolex Shanghai Masters este año. Lamentablemente, he estado luchando con algunos problemas físicos y, después de hablarlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme”, expresó Alcaraz en sus redes sociales.

El murciano había encendido las alarmas en la primera ronda del torneo japonés, cuando sufrió una torcedura de tobillo en su duelo ante Sebastián Báez. Si bien logró continuar en competencia y levantar el trofeo, las molestias no desaparecieron y obligaron a dar un paso al costado en China.

La ausencia del español abre el cuadro en Shanghái y genera expectativa en la lucha por el título. En tanto, el regreso de Alcaraz podría darse en el ATP 500 de Viena o Basilea, aunque todo apunta a que reaparecerá en el Masters 1000 de París, que comienza el 28 de octubre.

El propio jugador se mostró dolido por perderse el contacto con los fanáticos chinos: “Tenía muchas ganas de volver a jugar en Shanghái. Espero regresar pronto y reencontrarme con mis seguidores el año que viene”.