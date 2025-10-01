Como sigue la Liga Deportiva Confluencia luego de la muerte del nene en Pillmatún

El trágico fin de semana donde un jugador de la Predecima de Pillmatun. Javier Álvarez, perdió la vida luego de que un arco cediera, prendió las alarmas dentro del fútbol formativo y de los estados de los diferentes predios.

Luego de varios días del suceso, el presidente de la Liga Deportivo Confluencia, Carlos Rojas, expresó que “la prevención se trabaja siempre, pero por más que se labure hay accidentes que ocurren y que pueden pasar” dijo a Mejor Informado, agregando además que “tratamos de ir poniendo un montón de cosas para evitar cualquier inconveniente”, culminando con “se trabajará para que esto no suceda más”.

Además, confirmó que la fecha del fin de semana se realizará con normalidad en su cronograma, pero con algún acto de respeto previo en casa inicio de partido.

Por su parte, la academia Pillmatun anunció que las actividades están suspendidas hasta nuevo aviso, acompañando además a la familia y allegados de Javier Álvarez. Por otro lado, publicó un emotivo video del jugador, ingresando al campo de juego con sus compañeros, con un “Así siempre te vamos a recordar, 'Dibu' Querido".