Cipolletti despide con dolor al jugador infantil del Club Pillmatun: el intendente Buteler acompañó a la familia

La comunidad de Cipolletti atraviesa un profundo dolor tras el fallecimiento de un niño, jugador de la categoría pre-décima del Club Pillmatun. La noticia generó una conmoción inmediata en el ámbito deportivo local, especialmente entre sus compañeros, entrenadores y familias que integran la Liga Deportiva Confluencia. El niño murió tras colgarse de un arco en el predio municipal y fue trasladado de urgencia al hospital. El intendente Rodrigo Buteler expresó públicamente su acompañamiento a la familia y al entorno del niño, en un mensaje cargado de respeto y sensibilidad.

“El fútbol infantil está de luto. Acompañamos con profundo dolor a la familia, amigos y compañeros de Javi, jugador de pre-décima del Club Pillmatun, en este momento tan triste y difícil. Su partida enluta no solo a la familia deportiva del club, sino también a toda la comunidad de Cipolletti y de la Liga Deportiva Confluencia”, expresó Buteler, quien se comunicó con allegados y referentes del club para transmitir su apoyo institucional.

Desde el Club Pillmatun se emitió un comunicado en el que se recordó a Javier Álvarez como un niño alegre, comprometido con el equipo y querido por sus compañeros. “Nos deja una huella imborrable. Su energía y su sonrisa estarán siempre presentes en cada entrenamiento y partido”, señalaron. La institución suspendió sus actividades deportivas durante el fin de semana y organizó una jornada de acompañamiento para las familias.

La Liga Deportiva Confluencia también se sumó al duelo y expresó su solidaridad con el club y la familia del jugador. “Cuando se pierde a un niño, se pierde una parte de todos. El fútbol infantil es comunidad, es afecto, es crecimiento. Hoy nos toca acompañar desde el respeto y el silencio”, indicaron desde la organización. Varios clubes de la región compartieron mensajes de condolencias y ofrecieron su apoyo.

El intendente Buteler reiteró que el municipio está a disposición de la familia y del club para brindar acompañamiento psicológico, institucional y comunitario. “Cipolletti es una ciudad que se abraza en los momentos difíciles. Hoy el dolor nos atraviesa, pero también nos une. Acompañamos con respeto y compromiso”, concluyó. La comunidad prepara una despedida simbólica en el predio deportivo, donde el niño solía entrenar cada semana.