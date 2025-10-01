¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 01 de Octubre, Neuquén, Argentina
Duelo clave

Equi Fernández titular y el Diablito al banco en el choque Leverkusen–PSV por Champions

El conjunto alemán enfrentó al PSV en la segunda fecha de la Champions League con presencia argentina: Equi Fernández desde el inicio y Claudio Echeverri entre los suplentes

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 16:47
Equi Fernández, firme en el mediocampo del Leverkusen frente al PSV

El Bayer Leverkusen y el PSV ya disputan un partido clave por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26. En el conjunto alemán, Equi Fernández es titular en el mediocampo, mientras que Claudio “Diablito” Echeverri comenzó en el banco de suplentes y espera su oportunidad para sumar minutos en la máxima competencia continental.

El encuentro comenzó a las 16 (hora argentina) en el BayArena y enfrenta a dos equipos con realidades diferentes: el Leverkusen busca afirmarse en Europa, mientras que el PSV, líder del fútbol neerlandés, llega con la ilusión de dar el golpe.

Las formaciones iniciales marcaron el protagonismo argentino: Fernández se ubicó como enlace entre la contención y la creación, mientras que Echeverri podría aportar frescura en el tramo final. El cruce genera gran expectativa por el impacto de ambos equipos en la historia reciente de la Champions y por el protagonismo sudamericano en la cancha.

 

