Equi Fernández titular y el Diablito al banco en el choque Leverkusen–PSV por Champions

El Bayer Leverkusen y el PSV ya disputan un partido clave por la segunda fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/26. En el conjunto alemán, Equi Fernández es titular en el mediocampo, mientras que Claudio “Diablito” Echeverri comenzó en el banco de suplentes y espera su oportunidad para sumar minutos en la máxima competencia continental.

El encuentro comenzó a las 16 (hora argentina) en el BayArena y enfrenta a dos equipos con realidades diferentes: el Leverkusen busca afirmarse en Europa, mientras que el PSV, líder del fútbol neerlandés, llega con la ilusión de dar el golpe.

Las formaciones iniciales marcaron el protagonismo argentino: Fernández se ubicó como enlace entre la contención y la creación, mientras que Echeverri podría aportar frescura en el tramo final. El cruce genera gran expectativa por el impacto de ambos equipos en la historia reciente de la Champions y por el protagonismo sudamericano en la cancha.