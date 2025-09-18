En el último día de la primera jornada de Champions League en su fase de liga, sigue habiendo participación de los argentinos. En uno de los duelos de primer turno, Claudio Echeverri tuvo un ingreso clave en el 2-2 de Bayer Leverkusen frente al Copenhague. Los alemanes, que también tuvieron la presencia de Ezequiel Fernández, remontaron tras ir perdiendo en dos ocasiones, y el Diablito armó la jugada del tanto que decretó la igualdad definitiva. Por su parte, Alejo Sarco, suspendido, y Exequiel Palacios, afuera por una lesión que le demandó cirugía, no formaron parte del cotejo.

El surgido en River, que fue suplente e ingresó a los 67 minutos, armó una jugada en que, con habilidad y un poco de fortuna, terminó gestándose el 2-2. El Diablito tomó una pelota dentro del área, encaró, se la llevó de atropellada ante dos defensores locales y sacó un remate que terminó desviándose en Pantelis Chatzidiakos para convertirse en el tanto de la igualdad en el primer minuto de descuento. Además de Echeverri el que vio acción fue Equi Fernández, que estuvo como titular pero fue sustituido ni bien comenzó el complemento.

Los daneses estuvieron dos veces arriba en el marcador pero no supieron aguantar la ventaja. Jordan Larsson estableció la ventaja local a los 9 minutos, pero un exquisito tiro libre de Alejandro Grimaldo igualó las acciones a ocho minutos del final. Solamente cuatro minutos después el elenco nórdico se puso 2-1 mediante una gran jugada colectiva finalizada por el brasileño Robert, no obstante otra vez el Leverkusen remontó y, gracias al tanto en contra de Chatzidiakos terminó rescatando un punto.

Palacios, una baja sensible para el Leverkusen

El volante de la Selección Argentina fue uno de los albicelestes ausentes para este estreno en Champions de las Aspirinas a causa de una nueva lesión en su aductor derecho que lo obligó a abandonar el juego ante Eintracht Frankfurt el pasado viernes. La decisión del tucumano ante sus repetidos problemas musculares fue someterse a una cirugía que le demandará 3 meses de recuperación, por lo que se perderá el resto del 2025. Así lo comunicó el propio Palacios en su cuenta de Instagram: "Hoy puedo decir que la operación salió todo bien gracias a Dios . Ahora me toca recuperarme y volver a hacer lo que siempre soñé que es jugar a la pelota", expresó.