Capitaneado por Lautaro Martínez, que se perdió el debut copero pero hoy es titular, Inter de Milán goleó 3-0 al Slavia Praga en el Giuseppe Meazza por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. El Toro fue figura en el Neroazzurro marcando un doblete, que significó los primeros goles del atacante de la Selección Argentina en la competición europea y el segundo triunfo consecutivo de su equipo.

El equipo italiano, vigente subcampeón, se puso en ventaja a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el bahiense puso el 1-0 aprovechando un error no forzado del arquero Jindřich Staněk, quien dejó muy corto un pase en la salida que Martínez interceptó y mandó a la red con el arco vacío.

¡ARQUERITO TIME Y GOL DEL TORO! Lautaro Martínez aprovechó el regalo de Stanek y marcó el 1-0 de Inter ante Slavia Praga.



Rápidamente, a los 36, apareció el segundo tanto que destrabó la historia en favor del elenco italiano. Marcus Thuram recibió sobre la izquierda, desbordó a su marcador y sacó un centro raso para que Denzel Dumfries, llegando como un delantero, la empuje al gol y establezca el 2-0.

El doblete del bahiense se completó a los 65 minutos de juego, con una gran jugada del Neroazzurro coronada por él. Thuram recibió por izquierda, esperó el pasaje por detrás de Alessandro Bastoni y se la cedió justa para que el zurdo la tire al medio y Lautaro, oportunista, la mande a la red y ponga el 3-0.

De esta manera, Inter es uno de los tres equipos que ganó los dos encuentros iniciales de Champions junto al Real Madrid y el Bayern Múnich. Después de un arranque dubitativo de la temporada, los conducidos por Cristian Chivu ya encadenan cuatro victorias si se suman sus dos éxitos seguidos en la Serie A, donde se ubican sextos, a tres puntos de los líderes Napoli, Roma y Milan.