Ortega y Hezze, titulares en el Olympiacos que enfrenta al Arsenal por Champions

En el Emirates Stadium, Arsenal y Olympiacos ya disputan un duelo atractivo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League. El partido arrancó con presencia argentina en el conjunto griego: Santiago Hezze se ubicó en el mediocampo, mientras que Francisco Ortega ocupa el lateral izquierdo como titular. Además, Scipioni integra la nómina y podría sumar minutos desde el banco.

El Arsenal, que inició su camino con un triunfo en la primera jornada, busca consolidar su liderazgo en el grupo, mientras que Olympiacos necesita sumar puntos tras un debut con sabor amargo. El partido comenzó con alta intensidad y una tribuna colmada en Londres, en donde los argentinos tienen la responsabilidad de sostener al equipo griego en una de las canchas más difíciles de Europa.

Los equipos presentaron sus mejores cartas para este choque: los ingleses con una formación de gran poder ofensivo liderada por Martin Odegaard y Gabriel Martinelli, mientras que los griegos se apoyan en la solidez defensiva de Retsos y Ortega, más el equilibrio que aporta Hezze en la mitad de la cancha.

Formaciones confirmadas: