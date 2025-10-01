Algo más que droga: lo que encontraron tras dos allanamientos por narcomenudeo en Zapala

En el marco de la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo en la provincia de Neuquén, la División Antinarcóticos Zapala finalizó una investigación que se extendió durante un mes y que derivó en dos allanamientos positivos en el barrio Don Bosco de la localidad.

La investigación se inició tras detectarse movimientos compatibles con la venta de drogas, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Única de Coordinación de Jefatura Zapala.

Resultados de los allanamientos

Como resultado de los procedimientos, una persona fue puesta a disposición de la Justicia. Además, se secuestraron:

8,21 gramos de marihuana.

17,38 gramos de clorhidrato de cocaína.

Una balanza de precisión.

Una escopeta calibre 28 con cartuchos.

$258.000 en efectivo.

Teléfonos celulares.

Operativo conjunto de fuerzas

En los allanamientos participaron 14 efectivos de la División Antinarcóticos Zapala, con la colaboración de personal de Antinarcóticos Chos Malal. Para el procedimiento se utilizaron tres vehículos oficiales.