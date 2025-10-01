Detuvieron en Berlín a presuntos miembros de Hamás

Las autoridades alemanas informaron de la detención de tres presuntos agentes extranjeros de Hamás que, según creen, estaban preparando un grave acto de violencia en Alemania, según informó la Policía.

Según las autoridades, se sospechan que los tres hombres estaban implicados en la adquisición de armas de fuego y municiones para Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, que iban a ser utilizadas para atacar instituciones israelíes o judías en Alemania.

Los detenidos, según un comunicado de la Fiscalía, son un alemán de 36 años de origen libanés, otro alemán de 44 años nacido en Siria y un hombre de 43 años nacido en Líbano cuya nacionalidad no ha podido aclararse.

La Fiscalía les imputa pertenencia a banda armada y preparación de actos terroristas. Los sospechosos habían acordado un encuentro en Berlín para recibir las armas y en medio de ello intervinieron los servicios de seguridad que detuvieron a los tres hombres y además se incautaron una pistola, un fusil y abundante munición. Paralelamente a las detenciones en Berlín se han tomado medidas antiterroristas en Leipzig (este de Alemania) y Oberhausen (oeste).

Los sospechosos comparecerán ante el tribunal de Karlsruhe el jueves, donde se determinará si el trío permanecerá bajo custodia hasta el juicio correspondiente.

Fuentes: mn/Reuters, afp