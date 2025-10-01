El MNBA Neuquén presenta “Los mundos de Liliana”, una retrospectiva de Liliana Montes Le Fort

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén mantiene vigente la muestra “Los mundos de Liliana”, una retrospectiva dedicada a la arquitecta y artista Liliana Montes Le Fort (1934-2017). La exposición inaugura el espacio de la Sala Neuquina, pensada para dar visibilidad a figuras que marcaron la vida cultural y social de la región. El curador de la muestra, Amadeo Laurin, Magíster en Cultura Pública, propone un recorrido que conecta las diversas etapas de la producción artística de Montes Le Fort, atravesadas por el compromiso social, la defensa de los derechos de los trabajadores y la reivindicación del rol de la mujer.

Nacida en Santiago de Chile, Montes Le Fort se radicó en Argentina junto a su familia en la década del 40. Estudió arquitectura en la UBA, de donde egresó en 1967, y un año más tarde fue nombrada Directora de Arquitectura Hospitalaria de Río Negro. En 1970 llegó a Neuquén, en el marco de la creación del Plan de Salud provincial.

Tras el golpe de Estado de 1976, debió exiliarse junto a su familia en Argelia (1976-1979), donde trabajó para el Ministerio de Salud de ese país, y más tarde en México (1980-1981). Con el retorno de la democracia, regresó a Neuquén en 1982, orientando su carrera hacia el relevamiento y la defensa del patrimonio arquitectónico, disciplina en la que dejó un aporte significativo.

La exhibición puede visitarse en la Sala Temporaria del MNBA Neuquén, de martes a viernes de 9.30 a 20, y sábados, domingos y feriados de 16 a 20. Además, se ofrecen visitas guiadas de martes a viernes a las 12 y de martes a domingo a las 18. La entrada es libre y gratuita.