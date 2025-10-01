Un hombre podaba un árbol en Bariloche y murió al caer sobre el hormigón

Un accidente tiñó de tragedia la mañana en la zona este de Bariloche. Un hombre de aproximadamente 47 años murió de manera instantánea tras caer sobre una estructura de hormigón mientras realizaba trabajos de poda en un predio ubicado sobre la avenida Luis Piedra Buena. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima se encontraba junto a su socio efectuando tareas de “apeo” en un árbol de gran porte.

Mientras uno de ellos se encargaba de las maniobras de corte, el fallecido tiraba de una soga desde abajo, intentando controlar la dirección de la caída de las ramas. Pero en cuestión de segundos todo se descontroló.

El trabajador, que se hallaba de pie sobre una superficie inestable, retrocedió unos pasos y terminó desplomándose hacia atrás. El golpe fue letal: su cabeza impactó directamente contra el hormigón, dejándolo inconsciente en el acto.

Minutos después, una ambulancia arribó al lugar con personal médico que intentó asistirlo. Sin embargo, ya no había nada por hacer: el hombre no presentaba signos vitales y su muerte fue confirmada allí mismo, frente a la mirada desconsolada de su compañero.

La Fiscalía tomó intervención inmediata y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue local, donde se le practicará la autopsia para establecer con precisión la causa del deceso. A pesar de ello, los investigadores no dudan en catalogar el episodio como un accidente laboral fatal que dejó consternada a toda la comunidad barilochense.