La posible camiseta de Argentina para el mundial ya divide aguas

Por tercer mundial consecutivo, la selección argentina usaría un modelo de camiseta alternativa que no tiene al azul como color principal. El sitio web Opaleak, especializado en filtraciones de diseños para el mundo del fútbol, compartió en redes sociales lo que parece ser una fotografía de catálogo de la marca Adidas.

La polémica surge también por el diseño que presenta la indumentaria, inspirada en el clásico estilo artístico del fileteado porteño, y que ocupa un lugar preponderante. Los detalles en puño y cuello, además de las tres tiras tradicionales, el logo de la marca en un estilo retro y el escudo de la AFA son todos de color blanco.

En el mundial de Rusia 2018 la discusión de la camiseta alternativa de la selección estuvo enmarcada en la elección del color, al ser negra por primera vez en la historia. Además, en aquella ocasión tampoco tuvo éxito en lo deportivo, ya que fue utilizada en el empate ante Islandia en la primera fecha.

La Scaloneta también tuvo una casaca polémica en 2022, con un escudo monocromático, pero sobre todo un color violeta con detalles de la misma paleta y un gráfico que homenajeó al sol de mayo. Sin embargo, en esa oportunidad los resultados deportivos fueron favorables, con la victoria ante Polonia en la tercera fecha, y en cancha dejó mejores sensaciones en lo visual, acompañada de una tipografía en gris plata que le sentó muy bien.

Las reacciones en redes fueron diversas, aunque generalmente negativas. “Hablame de camisetas horribles como pusieron hoy en esta misma cuenta”, escribió uno de los usuarios disgustados por la nueva camiseta, como tantos otros que se quejaron del aspecto de la ropa del equipo argentino.