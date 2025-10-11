En el marco de la 12ª fecha de la zona B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima La Plata cayó 2 a 1 ante Talleres de Córdoba como local.

Después del golpe que dio San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetros el viernes por la tarde, el mano a mano en El Bosque era clave para los dos equipos.

Federico Girotti puso en ventaja al equipo de Carlos Tévez a los 2 minutos. El centro delantero visitante tomó una pelota que quedó picando en el área, luego de un centro enviado desde la izquierda y con un preciso derechazo superó a Nelson Insfrán en el arco del local.

Si la presentación como local ya tenía un peso específico trascendental para el dueño de casa, en desventaja se acumularon las urgencias, pero hubo rápida respuesta y lo empató a los 7 por intermedio de Bautista Merlini con otro centro cruzado que fue extendiéndose en diferentes rebotes. El festejo fue toda una descarga en la formación que dirige Alejandro Orfila para comenzar de nuevo con mucho tiempo por jugar.

El mérito del visitante estuvo en buscarlo hasta el final, y así fue como llegó el gol de Augusto Shott en el segundo minutos de tiempo adicionado al reglamentario. Mérito del defensor para correr con toda la fe un centro pasado al segundo palo desde la derecha, ir al piso y sorprender a su marcador que no cerró con atención en casi la última jugada de la tarde.

Para colmo, en la próxima el Lobo deberá visitar a Estudiantes en el clásico de La Plata, con todo lo que eso carga en un momento como el presente en el que todo se enfocar en mantenerse en primera división.

La permanencia

Con los dos equipos afuera de la zona de clasificación a playoffs, todo está concentrado en la lucha de los promedios, donde el conjunto platense apenas está por encima de Sarmiento, San Martín de San Juan y Aldosivi.

Lo más incómodo para los cordobeses es lo poco que han sumado en al anual, donde marchaban 28°. Sólo el Santo cuyano y El Tirburón marplatense habían sumando menos en todo el 2025 hasta antes de este partido. Atención ahora Godoy Cruz que quedó solamente a tres de San Martín.