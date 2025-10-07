Luego de que conocerse a los protagonistas de la final por el primer ascenso el último fin de semana, está todo confirmado para la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza. Los ganadores de su zona en la Primera Nacional, conocieron fecha, horario y sede para el partido que jugarán por el primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El Aurinegro, ganador de la Zona A, y el Lobo, vencedor de la Zona B, chocarán el próximo sábado 11 de octubre, a partir de las 17, en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Luego de asegurar su presencia con una fecha de anticipación, Deportivo Madryn cerró la campaña perdiendo con Colegiales en la última fecha, pero aún así terminó con 60 puntos en la Zona A, aventajando por cinco a Atlanta, que terminó como escolta. Por su parte, Gimnasia (M) le ganó por la mínima a Defensores de Belgrano en casa para asegurarse el primer lugar de la Zona B.

El árbitro designado para el duelo será Nicolás Ramírez, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR. En caso de empate en los 90 minutos, habrá alargue, y de persistir la igualdad, el ascenso se decidirá por penales. El equipo que pierda se incorporará al Reducido por el segundo ascenso en la segunda instancia.

El último antecedente

Patagónicos y cuyanos chocaron por última vez en el Reducido de 2024, en la fase de cuartos de final. Gimnasia (M) sacó ventaja de local en la ida al imponerse por 3-1, y el descuento de Madryn en el Abel Sastre en el cotejo de vuelta (ganó 1-0) no le alcanzó para revertir la historia, por lo que el Lobo se metió en semis. Allí venció a San Martín de Tucumán y accedió a la final por el segundo ascenso, donde no pudo ante San Martín de San Juan.