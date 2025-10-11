En el primer paso del camino por los playoffs para llegar a la Primera Nacional, Cipolletti falló y se quedó eliminado del Federal A hasta el próximo año, luego de perder ante Kimberley en Mar del Plata 1 a 0 y del empate sin goles en La Visera la tarde de sábado.

Durísima eliminación para un equipo que después de haber sido el mejor equipo de la categoría en la fase regular, ganó apenas un partido en el tramo caliente de la temporada. Precisamente fue ante Kimberley por la 3ª fecha del Nonagonal y desde entonces no triunfó nunca más.

Su goleador, Cristian Ibarra, no convirtió ni uno en los momentos decisivos, se cortó el vínculo con el capitán Yair Marín por cuestiones personales graves después de varias ausencias en cancha por el mismo motivo y ninguna de las contrataciones de mitad de temporada aportaron soluciones futbolísticas.

Sobre el mejorado campo de juego de La Visera, la revancha contra Kimberley fue muy mal jugada por parte del Albinegro. En el primer tiempo buscó que la ansiedad no le provocará aceleración, pero en el complemento todo se desmadró.

Encima, Agustín Estancato vio la roja a los 30 minutos del segundo tiempo, luego de una muy mala salida con el pie por parte del arquero Facundo Crespo. Desde el banco se apeló a todas las variantes ofensivas posibles, pero el tema de Cipo pasó por rendimientos individuales.

Ni la ventaja deportiva lo ayudó al equipo rionegrino. Su mejor clasificación en el Nonagonal lo ponían de cara a una simple victoria por la mínima para avanzar, pero no fue suficiente. El panorama desolador en las tribunas para un mano a mano decisivo también fue un termómetro de lo que fue pasando durante el año.

¿Qué sigue?

Ahora llegará el momento más temido, un receso que de mínima tendrá un semestre, complicando el panorama económico y deportivo por el corte de muchos futbolistas e incluso del cuerpo técnico.

Yair Marín era el capitán de este Cipolletti que fue cortado por motivos personales.

La Comisión Directiva encabezada por Marcelo Bastías deberá cumplir los compromisos económicos asumidos, y luego replantearse el futuro desde la próxima temporada que será una vez más en el Federal A.