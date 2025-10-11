Atlanta arrancó con el pie derecho el camino hacia el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. En la primera fase del Reducido de la Primera Nacional, “Los Bohemios” vencieron con claridad a Chaco For Ever por 3-0 y dejaron en claro que llegarán con todo a las instancias definitorias.

Los goles que marcaron la diferencia fueron de Jorge Valdez Chamorro, Marcos Damián Echeverría y Nicolás Argentino Medina, quienes le dieron al conjunto de Villa Crespo la tranquilidad y el dominio del partido desde el inicio.

El equipo de Resistencia terminó el encuentro con un jugador menos: David Valdez fue expulsado, lo que complicó aún más sus chances en un duelo que nunca logró revertir.

Con este resultado, Atlanta avanzó a la siguiente fase del Reducido y ahora se medirá con el ganador del cruce entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato, manteniendo viva la ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

La campaña del equipo bohemio en la fase regular lo había dejado segundo en su zona, detrás de Deportivo Madryn, que más tarde definirá la final por el primer ascenso. Ahora, Atlanta demuestra que también tiene armas para soñar con el segundo boleto a Primera.