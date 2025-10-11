La fuerte noticia que sacudió la Paternal: el "Ruso" Rodríguez sufrió una grave lesión

Una dura noticia sacudió a La Paternal: el arquero titular de Argentinos Juniors, Diego “Ruso” Rodríguez, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y será operado en los próximos días. La lesión se confirmó este sábado y significa una baja prolongada para el equipo de Nicolás Diez, que deberá reorganizar su defensa y apostar por nuevos valores mientras pelea en el Torneo Clausura.

La lesión ocurrió durante el duelo frente a Defensa y Justicia, por la fecha 12, cuando Rodríguez salió del arco para despejar un balón y sintió un fuerte dolor que lo dejó en el suelo. La acción derivó en el gol de Juan Manuel Gutiérrez, que selló el triunfo del Halcón en el Norberto Tomaghello. En el arranque del segundo tiempo, el “Ruso” debió ser reemplazado por el joven Gonzalo Siri Payer, de 22 años, quien ahora tendrá la responsabilidad de custodiar el arco del Bicho en lo que resta del campeonato.

Desde su llegada al club, Rodríguez se convirtió en una pieza clave dentro y fuera del campo de juego. Su voz de mando en el vestuario y su experiencia bajo los tres palos lo transformaron en un referente del plantel, por lo que su ausencia representa un golpe fuerte para el equipo.

Mientras tanto, la familia y los hinchas le envían fuerzas al arquero en su recuperación. Su pareja, la periodista Daniela Elin Katz, compartió un emotivo mensaje en redes sociales:

“Secarse las lágrimas y volver más fuertes que nunca… Lo primero que me dijiste ayer cuando llegaste a casa fue: ‘la semi la juego como sea’. Yo solo sé lo profesional que sos. Llevamos 9 años de relación y jamás pisamos un bar a tomar algo porque había que estar al cien en las prácticas”, escribió.

Katz destacó el esfuerzo y la trayectoria de Rodríguez, su paso por Godoy Cruz y Argentinos Juniors, y cerró con un mensaje lleno de cariño: “Estamos tan cerca de la consagración que tanto merecés y soñaste. No hay nada más importante en mi vida que tu felicidad. Te amo con todo mi corazón y acá vamos a estar cuidándote siempre. Las nenas y yo. Sos un guerrero, te admiro profundamente”.

Ahora, Argentinos deberá sobreponerse a esta baja sensible y confiar en sus jóvenes arqueros para no perder terreno en la pelea del Clausura, mientras el “Ruso” inicia la dura etapa de recuperación.