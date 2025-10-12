Luis Ventura se calentó con Germán Martitegui y lo insultó: "Pelado buchón"

Mientras ultima detalles para su debut en MasterChef Celebrity (Telefe), Luis Ventura ya se convirtió en uno de los nombres más comentados del certamen. Es que su llegada promete mover el avispero y sumar picante a la cocina más famosa de la televisión, donde el periodista se propone mostrarse en una versión distinta, aunque sin perder su sello característico: frontal, provocador y sin filtro. Tanto es así, que antes del estreno confesó que tuvo su primer encontronazo con Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes.

La producción apostó a su incorporación con la idea de darle un toque más televisivo al reality, sabiendo que Luis Ventura no esquiva los cruces ni mide palabras. Con décadas en los medios y una personalidad marcada, el periodista de Secretos Verdaderos llega dispuesto a competir, pero también a divertirse, aún cuando eso implique enfrentarse con los jurados.

En una charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez), Ventura adelantó cómo vive los ensayos y no dudó en apuntar contra Germán Martitegui, por su fuerte presencia y la gran cantidad de críticas que le realizó. “Con el pelado buchón me mato, me está criticando cosas que él me dijo hacerlas así. En cualquier momento le revoleo un buñuelo de verdura”, lanzó entre risas, dejando ver que la tensión y el humor irán de la mano.

El periodista también se refirió a su relación con Wanda Nara, la conductora del programa, con quien tuvo un fuerte cruce durante el recordado Wandagate. “Me sorprendió Wanda Nara porque convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Yo todo lo que me tiran devuelvo”, confesó, dejando claro que no piensa callarse si vuelve a sentirse atacado.

Con su estilo directo, Ventura reveló que no se considera un experto en gastronomía, pero sí un improvisador nato. “Soy un cocinero intuitivo, en mi vida cocino por urgencias o remiendo del dibujo familiar. Cuando falta la cocinera de la casa puedo hacer alguna cosa, así estoy para MasterChef”, explicó con humor.

Además, contó que dentro del grupo ya encontró afinidad con algunos compañeros y hasta formó pequeñas alianzas. “Son la Joaqui, Lescano y Roña Castro. Estoy en MasterChef participando para ganar”, aseguró, confiado en sus posibilidades.

De este modo, Luis Ventura encara su desembarco en el reality con la intensidad que lo caracteriza. Entre desafíos culinarios, viejas tensiones y un jurado que no se la dejará pasar, su participación promete convertirse en una de las más explosivas de la temporada.