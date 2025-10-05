Rincón inicia los playoffs de la reválida en Santa Fe

En Juego los Playoffs de la reválida por el segundo ascenso del Torneo Federal A. El Deportivo Rincón comienza su nuevo objetivo, y desde las 16hs visita a Las Parejas por el juego de ida, donde buscará un buen resultado que le permita liquidarlo en el norte neuquino.

Luego de la eliminación de la zona campeonato ante Belgrano de San Francisco, con global 2-2 y ventaja para el elenco cordobés por tabla general; Rincón dio vuelta la página y ya piensa en el segundo camino por el segundo ascenso, donde jugará con los equipos que llegan de la reválida.

EL rival de la primera serie será Sportivo Las Parejas, quien en la primera fase quedó sexto con 22 puntos, en el Grupo 3, apenas 3 puntos por detrás de 9 de Julio de Rafaela. Posteriormente en la etapa reválida, se ubicó en la cuarta colocación de la zona 2, por delante de El Linqueño y a dos unidades del líder Boca Unidos de Corrientes

En relación a la anterior serie de cuartos de final, el Deportivo Rincón en esta oportunidad partirá como favorito, y tendrá la ventaja olímpica en el caso de igualdad en los 180 minutos.

En lo deportivo, Pablo Castro no modificará gran cantidad de nombres con relación al cotejo disputado en San Francisco, si en el esquema donde volvería con el 4-4-2, con Jeldres y Villalba en el ataque.

Enzo Silvestre de Santa Fe impartirá justicia, Maximiliano Moya será el primer línea y Bruno Pezzotta el segundo. Jonatán Mapelli el cuarto árbitro.

Convocados Sportivo Las Parejas:

Convocados Deportivo Rincón: