Luego de avanzar a semifinales del Mundial Sub-20 de Chile y llegar a esta instancia por primera vez en 18 años, la Selección Argentina afrontará el siguiente encuentro sin tres titulares fundamentales. Para el choque ante Colombia del próximo miércoles no estarán Maher Carrizo, Álvaro Montoro ni Valente Pierani, por lo que Diego Placente evalúa quiénes serán sus reemplazantes.

La victoria sin atenuantes por 2-0 ante México dejó grandes sensaciones pero también dejó estas tres bajas que obligarán a reconfigurar la alineación. La primera ausencia ya conocida y es la de Montoro, que sufrió una fractura en la clavícula durante el partido contra Nigeria. A él se suman Carrizo, que se pierde el cotejo por acumulación de amarillas, y Pierani, quien sufrió un esguince en la rodilla.

En cuanto a quiénes se podrían meter en el once, Placente evalúa a Ian Subiabre y Santino Andino como los principales candidatos a ocupar el puesto de la figura de Vélez. Por su parte, Juan Manuel Villalba sería la primera opción para sustituir a Pierani, aunque Santiago Fernández, expulsado en el debut contra Cuba, podría meterse. Por último, el delantero Gianluca Prestianni, que ingresó por Montoro en el duelo ante México, seguiría siendo de la partida.

Carrizo, una de las figuras de Argentina, se pierde la semi por acumulación de amarillas.

El posible equipo ante Colombia

Con estos ajustes, el cuerpo técnico buscará que la albiceleste no resienta el funcionamiento mostrado a lo largo del torneo para lograr el objetivo de avanzar a una final mundialista después de 18 años. Los once que Placente presentaría ante los cafeteros serían Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Villalba o Fernández, Julio Soler; Tomás Pérez, Valentino Acuña, Milton Delgado; Andino o Subiabre, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.