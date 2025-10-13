Neuquén se prepara para una noche a puro combate con una nueva edición del Magic Arena

Neuquén volverá a ser epicentro de la acción este sábado 18 de octubre, cuando el Casino Magic reciba una nueva edición del Magic Arena, el evento de artes marciales mixtas más convocante de la región. La cita promete una noche cargada de adrenalina, emoción y talento sobre el cuadrilátero. Durante más de dos horas, el público podrá disfrutar de 16 combates intensos: once de MMA y cinco de kickboxing, con enfrentamientos en distintas categorías, amateur, semiprofesional y profesional, que mostrarán el crecimiento de la disciplina en el sur del país.

En esta edición participarán peleadores locales, regionales, nacionales e internacionales, provenientes de Chile, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Bariloche, General Roca, Villa Regina, Cinco Saltos, Neuquén y Plottier, garantizando una velada con estilos diversos y técnicas que prometen sorprender al público.

El espectáculo comenzará a las 22:00 y contará con entradas en dos modalidades: la platea general a $23.000 y la entrada Vip a $58.000, que incluye servicio gastronómico buffet, bebidas sin alcohol libre y tres consumiciones en la barra VIP.

Con una infraestructura de primer nivel, el Casino Magic ofrecerá el escenario ideal para disfrutar de una experiencia deportiva distinta, donde la fuerza, la estrategia y la pasión serán protagonistas. El Magic Arena se consolida así como uno de los grandes atractivos del calendario deportivo neuquino, una propuesta que combina deporte, espectáculo y emoción en una sola noche.