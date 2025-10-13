Neuquén apuesta a fortalecer su sistema de salud con obras y equipamiento

El Gobierno de Neuquén anunció una inversión superior a 1.270 millones de pesos para reforzar la capacidad del Sistema de Salud provincial. La medida, firmada por el gobernador Rolando Figueroa, apunta a garantizar la disponibilidad de insumos críticos para cirugías, suturas y elementos descartables, mejorando así la atención y la bioseguridad en los hospitales.

La iniciativa se oficializó mediante tres decretos que autorizan llamados a licitación pública. Estas compras buscan asegurar el abastecimiento de materiales esenciales por un período de entre seis y ocho meses, con el objetivo de mantener la continuidad de las prestaciones médicas en toda la red hospitalaria.

La inversión más importante, de 540,4 millones de pesos, estará destinada a cirugías cardiovasculares infantiles en el Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón. El proceso incluye la compra de suturas, drenajes, cánulas y prótesis, insumos fundamentales para sostener la atención de pacientes pediátricos que requieren intervenciones de alta complejidad.

En paralelo, se destinarán 300 millones de pesos para insumos de suturas, incluyendo mallas protésicas, que resultan indispensables en los quirófanos y guardias. Estos materiales son utilizados tanto en cirugías programadas como en procedimientos de urgencia en distintos efectores de salud de la provincia.

Otro decreto, con una inversión cercana a los 437 millones de pesos, está orientado a reforzar la higiene y bioseguridad hospitalaria. A través de la compra de bolsas y toallas descartables, se busca garantizar las condiciones sanitarias adecuadas para pacientes, personal médico y visitantes en todos los hospitales neuquinos.

Además, el gobernador oficializó la ampliación de Neonatología del Hospital Castro Rendón y la construcción de un nuevo Centro de Salud en el barrio El Chacay de Plottier. Las obras, con presupuestos superiores a los 3.000 y 2.400 millones de pesos respectivamente, permitirán mejorar la atención neonatal y fortalecer la red de atención primaria en el interior de la provincia.