Así fue la novena edición de “Traful Invita”: un fin de semana de sabores, paisajes y experiencias patagónicas

Villa Traful volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía con la novena edición de “Traful Invita”, un evento que ya se consolidó en el calendario turístico de la región. Durante el fin de semana, el Hotel Alto Traful fue el epicentro de una verdadera fiesta de sabores, aromas y paisajes, donde la cocina patagónica fue la gran protagonista.

Entre los invitados especiales estuvieron los reconocidos chefs Sebastián Mazzuchelli y Martín Páez, quienes cocinaron junto al anfitrión Emanuel Antimi, responsable de la propuesta gastronómica del hotel. Juntos ofrecieron un menú inspirado en los productos regionales y en la identidad culinaria del sur, sorprendiendo a los comensales con combinaciones que reflejaron la riqueza de la Patagonia.

El encuentro también contó con la participación de Bodega Malma, que acompañó cada plato con una cuidada selección de vinos. Las degustaciones guiadas y los maridajes se transformaron en uno de los momentos más disfrutados del evento, destacando el creciente potencial enoturístico de la zona. El clima acompañó con jornadas soleadas que invitaron a los visitantes a recorrer los alrededores de Villa Traful, su lago de aguas turquesas y los bosques nativos que la rodean. La música en vivo y el ambiente distendido completaron una experiencia que, una vez más, reflejó el espíritu hospitalario de este rincón de la Patagonia.

Con el cierre de esta novena edición, el Hotel Alto Traful reafirmó su compromiso de seguir impulsando la cultura gastronómica regional y consolidando a Villa Traful como destino turístico de excelencia. La invitación queda abierta para descubrir este destino durante la temporada de primavera-verano, ideal para disfrutar de la naturaleza, los sabores locales y la calidez de su gente.