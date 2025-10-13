Batilana se prepara para integrarse a la red de calles asfaltadas de Neuquén con 25 nuevas cuadras ¿cuándo se inaugura?

Un nuevo paso en la modernización de la ciudad

En el sector Batilana, cercano a Alta Barda, la pavimentación avanza sobre 25 cuadras, incluyendo la colocación de cordón cuneta y carpeta asfáltica. La obra se realiza en el marco del plan “Orgullo Neuquino”, que prevé la pavimentación de 3.000 cuadras en distintos barrios de la capital neuquina.

Según informaron desde la Municipalidad de Neuquén al Móvil de AM550, los trabajos se realizan con fondos del superávit municipal y la inauguración está prevista dentro de 15 a 20 días. La obra incluye sectores cercanos a la rotonda, considerados estratégicos para la conectividad local.

Integración con otros barrios y planificación urbana

El intendente Mariano Gaido indicó que el plan contempla avances en barrios como Confluencia, Los Pumitas, Valentina Sur, Urbanización Bosch, Parque Industrial y San Lorenzo.

Paralelamente, se anunció la realización de audiencias públicas en sectores como Pacífica, El Morro y Juvenil, con la participación de la Provincia, para presentar un nuevo crédito destinado a ejecutar obras de agua y mejoras en servicios básicos.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que se completó la revisión de la infraestructura enterrada para garantizar la calidad de la pavimentación y la durabilidad de los trabajos.

Próxima inauguración y continuidad del plan

La pavimentación en Batilana se prevé finalizar en las próximas semanas, junto con otros sectores como Confluencia, Valentina y Z1.

El plan municipal busca mantener un ritmo sostenido de obras en toda la ciudad, con el objetivo de avanzar en la infraestructura urbana de manera equitativa en diferentes barrios.

Las tareas incluyen la colocación de carpeta asfáltica, nivelación de calles y consolidación de cordón cuneta, asegurando conectividad y transitabilidad en toda la zona intervenida.

Conectividad con Soldi y Los Paraísos: el oeste, la Ruta 7 y Alta Barda

La obra de pavimentación en Batilana se suma a las inauguraciones recientes de las calles Soldi y Los Paraísos, finalizadas el mes pasado por el gobierno de la ciudad de Neuquén. Estas calles permiten mejorar la conexión entre el oeste de la ciudad, la Ruta 7 y la zona de Alta Barda, facilitando el tránsito y la movilidad en sectores estratégicos de la capital provincial.

La pavimentación en Batilana continúa con este mismo objetivo, integrando sectores clave dentro del plan “Orgullo Neuquino”, que prevé 3.000 cuadras en distintos barrios de la ciudad.

El avance en Batilana refleja la continuidad de un plan municipal que busca garantizar infraestructura urbana de calidad, conectividad efectiva y mayor seguridad vial, sumando pasos concretos hacia la modernización de la capital neuquina.