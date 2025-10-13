Luego de reencontrarse con el triunfo ante Banfield el último fin de semana en el Torneo Clausura, el foco de preocupación en Racing está en la cantidad de lesionados de su plantel. A pesar de ganar 3-1 como visitante en el Florencio Sola, la Academia se llevó tres nuevos lastimados: Gabriel Rojas, Gabriel Arias y Alan Forneris, que están descartados para el duelo del viernes ante Aldosivi e intentarán estar para el duelo de Copa Libertadores frente a Flamengo, la siguiente semana.

La baja más sensible para Gustavo Costas es la de Gabriel Rojas. El lateral tiene una lesión múscular en el bíceps femoral y es un hecho que se perderá el duelo de ida ante el Mengão. Forneris tiene un esguince en el ligamento colateral medial que también lo dejaría afuera del duelo inicial. En el caso de Arias, tras volver a ser titular en lugar de Facundo Cambeses, el arquero neuquino tiene un esguince acromio clavicular derecho. Más allá de esta lesión, el ex Banfield retornaría a la titularidad una vez que vuelva de la convocatoria con la Selección Argentina.

Recordemos que Racing viene de sufrir las bajas de Elías Torres y Franco Pardo frente a Independiente Rivadavia hace una semana. Torres, con una rotura de ligamentos, se perderá hasta la mitad de 2026, en tanto que Pardo tiene un desgarro grado 3 con desprendimiento de fibras que lo dejará afuera de la totalidad de la serie ante Flamengo. Además, Juan Nardoni, que está volviendo de un desgarro, y Santiago Sosa, con una distensión, llegarían bien al duelo.

Sobre la seguidilla de lesiones, Costas dejó ver su frustración: "Estamos con mala leche. Gabi (Rojas) estaba lo más bien e, incluso, lo guardamos el otro día (contra Independiente Rivadavia)". Y, aunque confirmó que pondrá suplentes ante Aldosivi, explicó que no todos pueden perder continuidad: "Hay jugadores que no pueden estar un mes sin jugar, hay casos distintos, como Sosa y Maravilla, que sabés que van a ser lo mismo, pero hay jugadores que necesitan jugar y no podemos tenerlos congelados".

Todos los lesionados de Racing