Escalofriante vuelco en la Ruta 17, entre Plaza Huincul y Añelo: una camioneta terminó a 40 metros de la calzada

Vuelco espectacular en plena mañana

Un accidente que llamó la atención de quienes transitaban la Ruta Provincial 17 ocurrió este domingo alrededor de las 8 de la mañana. Una Ford Ecosport salió de la calzada y tras dar varios tumbos terminó a unos 40 metros de la ruta. El único ocupante del vehículo fue asistido en el lugar por testigos, quienes confirmaron que estaba consciente, aunque con golpes visibles.

Según las primeras observaciones, el incidente se registró a la altura del acceso a Sierra Barrosa, en el tramo que conecta Plaza Huincul con Añelo. Automovilistas que pasaban por la zona fueron los primeros en dar aviso a las autoridades y asistir al conductor.

Daños y asistencia inmediata

La camioneta sufrió severos daños en la carrocería y varias partes quedaron desprendidas a varios metros del lugar del vuelco. Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul y efectivos de la Policía de Tránsito trabajaron en la zona, delimitando el área y controlando el tránsito mientras se realizaban las pericias necesarias.

El conductor, un hombre mayor de edad que viajaba solo desde Cutral Co hacia Añelo, fue trasladado a un centro de salud. Allí confirmaron que no presentaba fracturas ni lesiones internas, aunque sufrió golpes y contusiones producto del impacto.

Investigación en curso

La causa exacta del accidente aún se desconoce. Según la policía, el vuelco habría ocurrido luego de que el conductor perdiera el control del vehículo por motivos que se investigan. La camioneta quedó bajo custodia para realizar las pericias mecánicas correspondientes.

Este incidente vuelve a poner en evidencia los riesgos de la Ruta 17, una vía con circulación constante y sectores donde la atención al tránsito y las condiciones de la carretera son clave para prevenir accidentes graves.