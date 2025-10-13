Más droga que sale de las calles neuquinas: quemaron $500 millones en estupefacientes

La droga incautada en varios operativos que se realizaron a lo largo de los últimos meses fue destruida mediante una quema, que acabó con más de 30 kilos valuados en unos $500.000.000 que fueron incinerados hoy en el cementerio central de la ciudad de Neuquén.

El amplio operativo contó con la participación del gobernador Rolando Figueroa, el fiscal general José Gerez, el intendente Mariano Gaido y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, entre otras autoridades. Es la segunda quema desde que la provincia asumió la competencia en causas de microtráfico, tras la entrada en vigencia de la Ley 3488, el pasado 28 de febrero.

Durante el acto, Gerez destacó que “Neuquén generó resultados excepcionales que la colocan a la vanguardia de la lucha contra el narcomenudeo”, en referencia al trabajo coordinado entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial.

Lucha contra el microtráfico en marcha

Por su parte, el gobernador Figueroa subrayó la puesta en marcha de “una política integral” en la que intervienen “legisladores, intendentes, el Poder Ejecutivo, la Justicia y todos los actores sociales comprometidos con esta lucha”.

En total, fueron destruidos 12 kilos de cocaína y 20 kilos más 200 plantas de cannabis sativa, secuestrados en distintos puntos de la provincia en los últimos meses, en el marco de las investigaciones del Ministerio Público Fiscal. El ministro Nicolini destacó que los procedimientos permitieron “desactivar distintas organizaciones criminales”, lo que —dijo— “repercute directamente en una disminución de los delitos en general, porque estas bandas suelen cometer otros tipos de delitos”.

Segunda incineración de droga

A su turno, el intendente Gaido remarcó la decisión “del gobernador, del fiscal general y de la Policía provincial de pelear de forma seria y responsable contra la droga”, y afirmó que “lo que sucede en Neuquén es un ejemplo a nivel país”.

La anterior quema de drogas había tenido lugar en mayo de este año, también en el cementerio central, donde se destruyeron 140 plantas y 4 kilos de marihuana, además de 120 gramos de cocaína.