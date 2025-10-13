Cayeron con drogas sintéticas en la previa de una fiesta electrónica en Cipolletti

La noche prometía beats intensos y cuerpos en trance. Pero para tres jóvenes la fiesta electrónica en Cipolletti arrancó con otro tipo de ritmo: el de las sirenas, los controles y las bolsas ziploc. Fue en el predio La Nonnina, sobre la calle Julio Dante Salto, donde los policías que cumplían con el servicio adicional de seguridad, detectaron que tres personas pretendían ingresar con drogas sintéticas al evento. Es el segundo hallazgo de este tipo en dos semanas.

El despliegue fue quirúrgico. A los pocos minutos de iniciado el control, los uniformados comenzaron a detectar sustancias escondidas entre billeteras, bolsos y carteras. Pastillas de colores, polvo blanco, marihuana. El menú habitual de una noche que no llegó a empezar para algunos.

La información oficial, difundida por el Ministerio de Seguridad de Río Negro, indica que poco después de lla 1,30 de la madrugada del domingo se incautó una bolsa con una pastilla que el reactivo narco test identificó como LSD y heroína. Apenas después, un adolescente fue sorprendido con un envoltorio con polvo blanco: el test arrojó positivo para metanfetamina o ketamina. Y cerca de las dos, una chica llevaba marihuana en su cartera. Dosis mínimas, sí. Pero suficientes para activar el protocolo judicial.

Por orden de la fiscalía de turno se secuestró las sustancias y se notificó a los tres implicados por infracción a la Ley 23.737. Aunque las cantidades no son significativas, es evidente el consumo de este tipo de drogas entre los jóvenes y por consecuencia, también un negocio ilegal en la comercialización de pastillas o polvos con sustancias sintéticas de la que nadie tiene conocimiento certero de qué tipo de producto consumen.