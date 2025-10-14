La Selección Argentina enfrentará a Puerto Rico desde las 21 en el Chase Stadium de Miami en el marco del segundo y último amistoso de la ventana FIFA de octubre. Para el encuentro contra los boricuas, Lionel Scaloni tiene en mente dar minutos a los futbolistas que fueron citados y no jugaron ante Venezuela pensando en redondear la lista para el Mundial 2026. Lionel Messi, ausente ante la Vinotinto, formará parte pero aún se desconoce si será titular o ingresará desde el banco.

El capitán argentino no estuvo presente en el primer cotejo, pero sí jugó con Inter Miami en el 4-0 de su equipo ante Atlanta United, y podría volver a vestir la camiseta del conjunto nacional en el final de esta gira después de brillar con Las Garzas mientras sus compañeros de la Scaloneta lo veían en el estadio.

Messi completó la semana de entrenamientos, pero todavía Scaloni no lo confirmó de titular. (Foto: X @Argentina)

Con respecto a los otros que integrarán el once en este amistoso contra los caribeños, Scaloni piensa repartir minutos y probar futbolistas que no suelen estar convocados. Se esperan los debuts de José López y Lautaro Rivero con la celeste y blanca, en tanto que Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, que no fueron titulares (incluso los primeros dos ni siquiera tuvieron minutos) serían titulares esta noche.

Los Huracanes Azules, por su parte, ya quedaron fuera de la clasificación a la próxima Copa del Mundo al finalizar en la tercera colocación en el Grupo F, por detrás de Surinam y El Salvador, lo que les impidió avanzar a la tercera ronda de la Concacaf. En su última presentación, el 10 de junio, superó 2-1 a San Vicente y las Granadinas, pero el 6 de ese mes sucumbió 1-0 contra Surinam.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Nico Paz o Lionel Messi.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León.

Estadio: Chase Stadium.

Árbitro: Armando Villaroel (EEUU).

TV: TyC Sports y Telefé.