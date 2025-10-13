Tras lo que fue el triunfo con lo justo ante Venezuela el pasado viernes, la Selección Argentina completará mañana ante Puerto Rico su gira de amistosos en esta fecha FIFA. Para el cotejo, que tendrá la reincorporación de Lionel Messi luego de jugar con Inter Miami el fin de semana, hay tres futbolistas a los que Lionel Scaloni les daría su bautismo con la albiceleste y son José Manuel López, Lautaro Rivero y Aníbal Moreno.

El delantero de Palmeiras realizó movimientos precompetitivos ante la Vinotinto, pero finalmente no ingresó. “Era una opción válida y al final no entró a jugar, lo hará el martes”, confirmó el Gringo en la previa del cotejo ante los caribeños. En cuanto al marcador central de River, el DT destacó su presente y anticipó que “tendrá minutos en esta doble fecha”. Otro de los que está considerado y podría ser de la partida es Moreno, quien ya supo ser parte de la Selección Argentina Sub-20 pero tendría su estreno en la Mayor mañana.

Con respecto a Messi, lo que Scaloni comentó respecto a su participación ante Puerto Rico sembró dudas sobre si irá de arranque o si verá minutos entrando desde el banco. "Creo que sí, no sé, esperemos que pueda estar el martes", expresó con cautela el oriundo de Pujato. Aunque estuvo estuvo presente en el estadio Hard Rock para alentar a sus compañeros, el capitán argentino no fue parte del primer amistoso. Si bien no arrastra lesiones ni molestias físicas, acumula una importante carga de minutos: en el último mes disputó siete partidos completos con Inter Miami.

Messi se reincorporó a la concentración de la Selección y jugaría al menos unos minutos con Puerto Rico. (Foto: X @Argentina)

Los dos desafectados que ya volvieron

Después del encuentro que finalizó con victoria 1-0 ante Venezuela, se conoció que Enzo Fernández, que salió ante la Vinotinto con un dolor en la rodilla, fue desvinculado de la preparación para el encuentro de mañana por una sinovitis y retornó a Inglaterra para reincorporarse a Chelsea. La misma suerte había corrido Franco Mastantuono, que ni siquiera llegó a ir al banco en el cotejo anterior y regresó al Real Madrid por una sobrecarga en el muslo izquierdo.