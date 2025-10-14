Con presencia neuquina, se juega el torneo de Handball más importante del país

En Córdoba capital y Alta Gracia, se disputa el campeonato nacional de Clubes A en categoría mayores, la principal competencia que es organizada por la Confederación Argentina de Handball y que reúne a los mejores de todo el país.

Alta Barda dice presente representando a la Federación Neuquina de Handball, que tiene una única plaza en el torneo. el gran objetivo para las verdeamarelas será mantener el lugar dentro de la máxima categoría, buscando meterse en cuartos de final.

El elenco neuquino juega el Grupo B, donde cayó en el debut de forma ajustada ante S.E.D.A.L.O por 35-31. El miércoles se medirá contra Municipalidad de Maipú, en la pelea mano a mano por el segundo lugar y el boleto a la siguiente instancia.

Plantel completo de Alta Barda

El elenco que dirige Franco Silva y Julián Huaiquilaf, cuenta con Valentina Huaiquilaf, Florencia Allende, Delfina Gratti, Agustina Alfredi, Estefanía Cativiela, Julieta Nikotowski, Candela Gauna, Belén Aizen, Martina Cortes, Iara González Parra, Rocío Gutiérrez, Milagros Di Leo, Agustina Koval, Juliette Weisert.

El nacional de clubes, que está en su edición 38 en rama femenina, y 37 en masculina, tiene en la zona A jugando a Porvenir Talleres, River Plate y Universitario de Córdoba. En el C, Club Universidad de Cuyo, Ferrocarril oeste, y Belgrano de Córdoba. Mientras que en el D, Once Unidos de mar del Plata, Jockey club de Córdoba y Municipalidad de Vicente López.

Los dos primeros de cada grupo clasifican a cuartos de final, mientras que los terceros van por las puesto de reubicación, el 11° y 12ª bajará al Nacional de clubes B 2026.