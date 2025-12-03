Se disputa desde hoy miércoles 3 y hasta el domingo 7 de octubre en el Gimnasio de Azul Athletic Club, de la localidad bonaerense de Azul, el campeonato Argentino de Boxeo categoría Cadetes, competencia que tendrá presencia de Neuquén y Rio Negro en el ring.
Los mejores boxeadores y boxeadoras del país entre 15 y 16 años dicen presente en Buenos Aires. La región 3, que integran las provincias de Neuquén (9 púgiles), Rio Negro (3) y La Pampa (9), dicen presente luego de conseguir su lugar en las diferentes categorías.
Dicen presente representando a Neuquén: Ruth Luna en 70kg (Rincón de los Sauces) Abril Ceballos hasta 75 (Zapala) Leila Vivanco +80kg (San Martín de los Andes) Gaspar Salgado en hasta 54kg (Neuquén) Zahir Aguirre -63kg (NQN) Thiago Montecino -66kg (Zapala) León Blasetti -70kg (Plottier) Junior LLanquileo -75kg (Rincón de los Sauces) y Thiago Rodríguez +80 (San Martín).
Por el lado de Rio Negro, serán tres las púgiles que subirán al ring: Agustina Figueroa en hasta 57kg, Ruth Melo en -52kg, y Atenea González en los 66kg.
En el debut de la competencia, se presentarán tres neuquinos: Aguirre ante el oriundo de Madryn Tobías Cabrera, mientas que Montecino irá ante el boxeador de Concordia Iván Ojeda, y Blasetti se enfrenta al tandilense Esteban Ekeroth.
El nacional de Boxeo de cadetes es la competencia que reúne a los mejores de todo el país, que pasaron por una instancia previa regional, y que busca consagrar al mejor de cada categoría amateur de la Argentina.