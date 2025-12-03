Se disputa desde hoy miércoles 3 y hasta el domingo 7 de octubre en el Gimnasio de Azul Athletic Club, de la localidad bonaerense de Azul, el campeonato Argentino de Boxeo categoría Cadetes, competencia que tendrá presencia de Neuquén y Rio Negro en el ring.

Los mejores boxeadores y boxeadoras del país entre 15 y 16 años dicen presente en Buenos Aires. La región 3, que integran las provincias de Neuquén (9 púgiles), Rio Negro (3) y La Pampa (9), dicen presente luego de conseguir su lugar en las diferentes categorías.

Dicen presente representando a Neuquén: Ruth Luna en 70kg (Rincón de los Sauces) Abril Ceballos hasta 75 (Zapala) Leila Vivanco +80kg (San Martín de los Andes) Gaspar Salgado en hasta 54kg (Neuquén) Zahir Aguirre -63kg (NQN) Thiago Montecino -66kg (Zapala) León Blasetti -70kg (Plottier) Junior LLanquileo -75kg (Rincón de los Sauces) y Thiago Rodríguez +80 (San Martín).

Roberto Arrieta (La Pampa, DT), Victoria Rodríguez López (Neuquén, DT), los encargados de llevar adelante el equipo

Por el lado de Rio Negro, serán tres las púgiles que subirán al ring: Agustina Figueroa en hasta 57kg, Ruth Melo en -52kg, y Atenea González en los 66kg.

En el debut de la competencia, se presentarán tres neuquinos: Aguirre ante el oriundo de Madryn Tobías Cabrera, mientas que Montecino irá ante el boxeador de Concordia Iván Ojeda, y Blasetti se enfrenta al tandilense Esteban Ekeroth.

El nacional de Boxeo de cadetes es la competencia que reúne a los mejores de todo el país, que pasaron por una instancia previa regional, y que busca consagrar al mejor de cada categoría amateur de la Argentina.