El Gobierno de Neuquén firmó este mediodía el acuerdo salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tras las mesas de negociación que se desarrollaron en Casa de Gobierno.



La propuesta del Gobierno fue aprobada por el gremio e incluye una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyas actualizaciones se aplicarán en abril y julio de 2026.



Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.



Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.



Además, el acuerdo incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos. Para el supuesto de los sectores que se encuentren sujetos a incrementos vinculados a otros acuerdos fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, sólo podrán percibir este concepto, quedando excluidos de cualquier otra percepción extraordinaria.



También se pagará durante abril de 2026 una compensación por ropa de trabajo correspondiente al primer semestre del próximo año, equivalente a la actualización del importe abonado por este concepto en septiembre 2025 por la variación del IPC ponderado de septiembre de 2025 a marzo de 2026 inclusive.



Los trabajadores comprendidos en ese concepto serán los encuadrados en las leyes 3487, 3046, 3077, 3215, 3326, 3373, 3475, 2937, 3476, 2942, 3395, 3543 y 3523. Quedan excluidos de la compensación las trabajadoras y los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS. En el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3524 (Eproten), bajo la modalidad de temporada, percibirán este concepto quienes se encuentren activos a la firma del convenio.



La actualización salarial, la suma extraordinaria y la compensación por ropa de trabajo serán extensivas a los municipios sin coparticipación y a las comisiones de fomento.



El acuerdo entre el Gobierno y ATE incluye la actualización por IPC ponderado de los importes de las asignaciones familiares establecidos en el Decreto 418/22.



Tras la firma, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares aseguró que “prever un índice de actualización como el IPC es un logro, un desafío y una puesta en valor”. Dijo que es posible porque la provincia tiene un “manejo autónomo de sus finanzas, con una planificación y una previsibilidad que hay que cuidar y preservar”.



“El balance es positivo”, indicó Tobares y recalcó que “con una estrategia y una política pública en materia salarial, llegamos a este acuerdo con el sector de ATE, que lleva tranquilidad y previsibilidad a todos los agremiados de dicha agrupación”. Destacó que este acuerdo se logró incluso “en el contexto que todo el mundo conoce en cuanto a la situación económica a nivel nacional”.



“También es un mensaje hacia la sociedad neuquina en esa línea de previsibilidad. El Estado neuquino va a seguir funcionando con sus trabajadores en sus puestos de trabajo y brindando los servicios y la atención que la que la sociedad se merece”, añadió.



