María Becerra vive un cierre de año intenso, marcado por grandes desafíos personales y un presente profesional que no le da respiro. A días de encarar sus esperados conciertos en el Estadio Monumental y luego de un paso mediático por la televisión española, la cantante encara otro frente de batalla: la mudanza a su nueva casa junto a J Rei, un proceso que, lejos de ser sencillo, se convirtió en una verdadera odisea para la pareja.

Lejos de optar por una empresa especializada, María Becerra contó en El Vicky Van Show, conducido por Vicky Van, que decidieron hacer la mudanza por sus propios medios. “Estamos sufriendo porque estamos haciendo toda la mudanza nosotros”, confesó entre risas y cansancio. El esfuerzo, según explicó, responde a una necesidad muy profunda de preservar su privacidad, incluso en los detalles más mínimos del hogar que están armando junto a J Rei.

La intérprete fue completamente sincera al explicar por qué mantienen el control absoluto del proceso. “Mi novio y yo somos muy reservados, y yo no quiero que nadie esté doblando mis tangas”, lanzó con humor María Becerra, generando la reacción inmediata de Vicky Van. Para la artista, ciertos objetos personales son terreno prohibido para terceros, y proteger ese espacio íntimo es una regla inquebrantable en su vida cotidiana.

En esa misma línea, María Becerra recordó una experiencia que la marcó profundamente durante una mudanza anterior. Según relató, alguien tomó fotos de sus pertenencias sin permiso. Aunque esas imágenes no circularon, la situación fue suficiente para que ella y J Rei quedaran “traumados” y decidieran no volver a permitir que personas ajenas ingresaran a su hogar. “La próxima la hacemos nosotros”, se prometieron… aunque hoy admiten que fue “la peor decisión del mundo”.

Mientras lucha contra cajas interminables y metros de papel burbuja, la vida artística de María Becerra no se detiene. Hace apenas unos días presentó “Mi amor”, una colaboración muy especial con J Rei que vio la luz el 20 de noviembre. El tema nació de un momento profundamente doloroso: los dos embarazos que no llegaron a término este año, una vivencia que la pareja atravesó en silencio y que finalmente transformaron en música.

Tras el lanzamiento, J Rei expresó en redes un mensaje cargado de emoción al referirse a esos “ángeles” que marcaron su camino, un gesto que conmovió a los seguidores. El público respondió con mensajes de apoyo tanto para él como para María Becerra, celebrando la valentía de compartir un dolor tan íntimo desde un lugar creativo y honesto.

Entre mudanzas agotadoras, proyectos musicales y procesos emocionales intensos, María Becerra y J Rei atraviesan una etapa de reconstrucción. La cantante, una de las figuras más fuertes del pop argentino, vuelve a mostrar que detrás del éxito hay una mujer real, vulnerable y transparente. Y aunque la mudanza haya sido un caos, representa también un nuevo comienzo para la pareja.