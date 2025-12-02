Una nueva jornada de Premier League tuvo como gran protagonista a un baluarte de la Selección Argentina: Cuti Romero marcó dos goles, incluido uno de chilena, para el empate agónico de Tottenham 2-2 ante Newcastle. Los Spurs, que llegaban con tres derrotas al hilo, perdían en dos ocasiones en su visita a las Urracas, pero el zaguero cordobés igualó en dos ocasiones y ayudó al elenco londinense a sacar un empate con lo justo de St. James' Park.

Toda la acción ocurrió en los últimos veinte minutos del partido. Primero fue el Newcastle el que abrió la cuenta gracias al gol del brasileño Bruno Guimarães, que sacó un muy lindo remate abriendo el pie y colocándola al segundo palo. Siete minutos después, Romero iba a irrumpir para igualar las acciones. Un centro desde la derecha de Mohammed Kudus encontró la palomita de Cuti, que fue a buscar con toda la fe y estableció el 1-1.

Lo que le siguió fue un trámite bien típico de la liga inglesa. A cuatro minutos del cierre, un dudoso penal por un supuesto agarrón del uruguayo Rodrigo Bentancur sobre Dan Burn fue sancionado por el árbitro Thomas Bramall. De esta manera, el local se iba a adelantar gracias a la certera ejecución de Anthony Gordon y parecía que sería una nueva derrota para Tottenham. No obstante, el capitán del cuadro londinense salió de nuevo al rescate en la última acción del cotejo. Tras un córner rechazado por el arquero, Romero ensayó una chilena que no salió tan fuerte pero alcanzó para meterse lentamente dentro del arco, decretando la agónica igualdad.

De esta forma y con la ayuda del zaguero de la Selección, los Spurs evitan una nueva derrota que complicaba aún más su temporada. En este momento, Tottenham se encuentra 11° en la tabla de la Premier League, fuera de competencias internacionales, a tres puntos (pero con un partido más) de sus perseguidores.