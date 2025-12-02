La Garra cumplió. En un partido que exigía carácter y una respuesta inmediata, el seleccionado argentino superó a Egipto por 27-14 y aseguró su clasificación al Main Round del Mundial de Handball que se disputa entre Países Bajos y Alemania. El equipo dirigido por Mariano Muñoz llegaba al duelo obligado a sumar al menos un punto tras las caídas ante Países Bajos (25-32) y Austria (23-27), y no falló: cerró el grupo E en la tercera colocación por tercera vez consecutiva en la cita mundialista.

El inicio, sin embargo, estuvo lejos de ser cómodo. La arquera egipcia Gihad Sayed firmó una actuación descomunal en el primer tramo del encuentro, con 10 atajadas que bloquearon cada intento argentino. Ese muro rival complicó la fluidez ofensiva, pero aun así La Garra logró tomar una ventaja inicial de 7-4.

Luego llegó el bache. Algunos errores en ataque y pérdidas evitables permitieron la reacción de Egipto, que participa por primera vez en un Mundial y aprovechó cada desajuste para dar vuelta el marcador: 11-9. Argentina quedó contra las cuerdas, sin claridad ni ritmo.

El quiebre llegó en el complemento. Con Malena Cavo como figura absoluta, 6 goles y una presencia determinante, el equipo nacional recuperó agresividad, precisión y orden. En pocos minutos pasó al frente 16-11 y, desde allí, impuso autoridad en cada tramo del juego. La distancia se amplió, Egipto quedó sin respuestas y el cierre fue contundente: 27-14.

Ahora, en el Main Round, La Garra enfrentará a rivales de jerarquía internacional: Francia, Polonia y el ganador entre Túnez y China. La clasificación está en el bolsillo, pero el desafío crece: concentración, eficacia y regularidad serán claves para seguir soñando con un Mundial que recién empieza a tomar temperatura para Argentina.