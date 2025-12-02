El Gobierno de la provincia puso en marcha la sexta edición del programa Una Navidad Compartida, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los dispositivos de cuidado formal de la provincia, reciban un presente y una carta por parte de aquellas personas que quieran ser Papá/Mamá Noel por un día.

El programa busca generar vínculos entre los vecinos y los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo Medidas de Protección Excepcional y propone transformar la Navidad en un momento cálido y significativo para quienes transitan un período de cuidado y acompañamiento en los dispositivos formales de la provincia.

La propuesta consiste en un intercambio de cartas, un gesto sencillo que abre la puerta a la escucha, el respeto y los buenos deseos, y que culmina con la entrega de un presente elegido por cada niño, niña o adolescente.

Quienes deseen participar pueden completar el formulario en el siguiente enlace: https://surnuevo.neuquen.gov.ar/subscripcion.php. Luego, serán contactados por los equipos de la Subsecretaría de Familia para continuar el proceso.

En este marco, recibirán las cartas de los niños, niñas y adolescentes con los deseos para estas fiestas, detalles sobre actividades y talleres que realizan en los dispositivos, sus gustos personales y un detalle del regalo que les gustaría recibir.

Las identidades de los niños, niñas y adolescentes se encuentran protegidas, tal como lo establece la Ley Provincial N° 2302 de Protección Integral de sus derechos, garantizando así un acompañamiento respetuoso y cuidado.

En estas fechas, cada gesto suma: una carta, un deseo y un encuentro simbólico que puede hacer de esta Navidad un momento verdaderamente compartido