Martes 02 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Cada gesto suma

Navidad en Neuquén: cómo participar del programa para enviar regalos a niñas y niños en hogares provinciales

El gobierno provincial lanzó la nueva edición de Una Navidad Compartida, el programa en el chicos de los dispositivos de cuidado formal reciben un presente y una carta.

Por Lucas Sandoval
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 19:19
Las identidades se encuentran protegidas, tal como lo establece la Ley Provincial N° 2302 de Protección Integral de sus derechos.

El Gobierno de la provincia puso en marcha la sexta edición del programa Una Navidad Compartida, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los dispositivos de cuidado formal de la provincia, reciban un presente y una carta por parte de aquellas personas que quieran ser Papá/Mamá Noel por un día.

El programa busca generar vínculos entre los vecinos y los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo Medidas de Protección Excepcional y propone transformar la Navidad en un momento cálido y significativo para quienes transitan un período de cuidado y acompañamiento en los dispositivos formales de la provincia.

La propuesta consiste en un intercambio de cartas, un gesto sencillo que abre la puerta a la escucha, el respeto y los buenos deseos, y que culmina con la entrega de un presente elegido por cada niño, niña o adolescente.

Quienes deseen participar pueden completar el formulario en el siguiente enlace: https://surnuevo.neuquen.gov.ar/subscripcion.php. Luego, serán contactados por los equipos de la Subsecretaría de Familia para continuar el proceso.

En este marco, recibirán las cartas de los niños, niñas y adolescentes con los deseos para estas fiestas, detalles sobre actividades y talleres que realizan en los dispositivos, sus gustos personales y un detalle del regalo que les gustaría recibir.

Las identidades de los niños, niñas y adolescentes se encuentran protegidas, tal como lo establece la Ley Provincial N° 2302 de Protección Integral de sus derechos, garantizando así un acompañamiento respetuoso y cuidado.

En estas fechas, cada gesto suma: una carta, un deseo y un encuentro simbólico que puede hacer de esta Navidad un momento verdaderamente compartido

