El cuarto recluso prófugo de una comisaría de la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen fue recapturado por la Policía, por lo que quedan detener a otros tres presos.

Se trata de Emanuel Felipe Kraulich, más conocido como “Pirata”, que se mantenía escondido cerca del río Pepirí Guazú, en el Barrio Tránsito Pesado.

Hasta este martes habían encontrado a tres de ellos, uno recapturado momentos después, otro a las horas y el tercero encontrado cuando viajaba en ómnibus.

Ahora, según la información del portal Primera Edición, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el delincuente tenía el objetivo de cruzar la frontera hacia Brasil y fue derivado a la seccional, donde quedó a disposición del Juzgado de Instrucción de San Pedro.

Juan José Ferreira Álvez fue el primero de los capturados minutos después, mientras que le siguió Jorge Guillermo Ojeda. Este martes se confirmó que Alejandro Ramos fue detenido en un operativo sobre la Ruta 14 mientras viajaba en un colectivo en el trayecto Dos Hermanas – Eldorado.

Los presos lograron escapar el lunes por la madrugada, cuando realizaron un boquete en la zona del baño del calabozo donde estaban y huyeron. Las autoridades mantienen la búsqueda de los tres restantes reclusos: Daniel Simons, Agustín Morais y Darío Britez.