Regional Amateur, se conocieron las zonas y fixture para los equipos zonales

El Regional Amateur de fútbol ya toma color, en la tarde de miércoles, el Consejo Federal de Fútbol dio a conocer los grupos para la región Patagónica, donde los equipos neuquinos estarán en el Grupo 6 y 7. Por su parte, los rionegrinos estarán distribuidos en tres grupos diferentes

La Patagonia, que inicia el 19 de octubre, tendrá un total de 11 zonas en total, diez de ellas integrada por 4 equipos, y solo una con tres elencos. Justamente esa zona será la 6 donde estarán tres de los seis equipos de Neuquén: Maronese, Independiente y Petrolero Argentino.

Por otro lado, en el Grupo 7 estarán los tres restantes: Alianza de Cutral Co, Patagonia, San Patricio del Chañar, y se agrega Unión Alem progresista de Allen, equipo de la Liga Deportiva Confluencia.

habrá clásico roquense entre Roca y Argentinos del norte

El grupo 9 estará integrado íntegramente por equipos de la liga vecina, La Amistad y Pillmatun de Cipolletti, junto a los dos de Roca, Argentino del Norte y el Deportivo, reanimando el clásico de la ciudad.

Por su lado, Atlético Regina integra el 10, donde competirá con Sportman de Choele Choel, Asociación Española de Luis Beltrán y Huahuel Niyeo de Jacobacci.

San Patricio y Alianza jugarán en el Grupo 7

Con relación al formato, Clasifican en forma directa a la Tercera Ronda los once (11) clubes ubicados en el primer lugar de las zonas y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos. Mientras que jugarán la segunda rueda los siguientes ocho (8) mejores clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una. El Grupo de 3, donde están los neuquinos, solo clasifica el primero.

Tercera ronda Está integrada por los doce (12) clubes clasificados en forma directa de la Primera Ronda y por los cuatro (4) clubes clasificados de la Segunda Ronda (Total 16), conformarán el cuadro de 8vos e final, donde se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los ocho (8) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuartos de final (quinta ronda) semifinal (sexta rueda) y la final, seguirán con el mismo formato, ya con cuadro predeterminado desde los 8vos de final. El campeón jugará por el ascenso ante el ganador de la Región Bonaerense- Pampa Sur.