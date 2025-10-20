El Circuito de las Américas pasó a las estadísticas de la temporada y ahora se viene el Gran Premio de México, fecha correspondiente a la 20 en la temporada 2025 de la Fórmula 1, que entra en su etapa de definición. El domingo 26 será la carrera, con viernes de práctica y sábado de clasificación.

Para el piloto argentino Franco Colapinto será otra prueba pensando en la temporada 2026, donde aún no tiene lugar asegurado, pero que demostró en las últimas carreras ir en evolución con el Alpine, incluso hasta mejor que su compañero Piere Gasly, a quien superó en su última presentación faltando dos vueltas para el final, y desobedeciendo las órdenes del equipo, quienes pidieron que mantengan el puesto.

Sobre la maniobra, Franco expresó que “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido, la verdad. Él creo que tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento... Nada, era lo mejor para la situación en la que estábamos” agregando además que “Hice lo mejor... estábamos peleando por el puesto 17 y 18... No tiene sentido discutir por estas cosas”.

Por su parte, Gasly también se refirió sobre la maniobra, resaltando que “En definitiva, simplemente somos demasiado lentos. El resto, honestamente, son cosas que revisaremos dentro del equipo, pero somos simplemente demasiado lentos”.

Además, Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine también se refirió a lo sucedido, remarcando que “Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”.

Para Alpine, será una semana de trabajo para mejorar las unidades de potencia del A525 de cara al GP de México que se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y que regalará una nueva disputa entre los McLaren y Max Verstappen por la pelea al título.

En dicha pista, el piloto argentino cosechó la pasada temporada un puesto 12 luego de largar 16, en un fin de semana donde debió batallar con otros autos por posiciones, y que suyo estar hasta en zona de puntos. Sumar será el gran objetivo de cara al final para Colapinto.