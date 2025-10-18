Franco Colapinto finalizó en la posición número 17 en la 19ª fecha de la Fórmula 1 2025 que tuvo como ganador a Max Verstappen de punta a punta arriba del Red Bull que ahora recalienta la pelea por el campeonato contra los McLaren.

En una carrera de trámite monótono, con pocos atractivos deportivos, Max Verstappen ratificó su enorme fin de semana y se llevó la 19ª fecha de la Fórmula 1 de punta a punta, calentando la pelea por el campeonato que comenzó a definirse en América.

Para la próxima, que será el último fin de semana de octubre en México, el neerlandés arribará a 26 puntos de Óscar Piastri (McLaren) que finalizó quinto en Austin.

Los únicos que entregaron emociones para los más de 400.000 espectadores en el autódromo del Estado de Texas, fueron Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren) por el segundo lugar, en una pela por el puesto de escolta que facilitó la escapada de Verstappen desde las primeras vueltas y que terminó quedando en poder del británico.

El cuatro veces campeón mundial tuvo una largada limpia desde la pole, con neumáticos medios, y mantuvo el 1 que también había conquista en la Sprint que le dio valiosos puntos porque ninguno de los dos McLaren pudo terminar esa prueba corta del sábado.

Piastri nunca pudo mejorar el rendimiento de su auto, desde el viernes fue complicado para él hasta que entendió que lo mejor era sumar lo máximo posible y mantenerse a salvo en lo más alto por la pelea del campeonato de pilotos.

En definitiva, Norris también le descontó, porque con su segundo lugar arribará a la próxima competencia apenas a 16 unidades de ventaja.

El Red Bull de Verstappen fue inalcanzable en Austin.

La carrera de Colapinto

Pasan los circuitos y el balance de los Alpine poco se modifica. Más allá de las estrategias, la realidad es que los autos tienen menos velocidad que sus rivales directos y el resultado termina siendo siempre más o menos el mismo.

En Austin, la partida del argentino se dio en el puesto 15 con neumáticos medios, como la mayoría de la grilla. Recién para la vuelta 32 cumplió con su parada en boxes y los cambios por los blandos. Su regreso a pista fue al fondo y desde allí ya fue imposible remontar.

Colapinto debió conformarse con ser mejor que su compañero de equipo Gasly en Austin.

Antes de eso, se debatió entre el puesto 14 y 17, dejando claro su franja de ritmo dentro del grupo. El paso de las vueltas, los cambios de pista y el andar de cada piloto lo fue llevando un poco más atrás con el paso de los kilómetros hasta encontrar la bandera a cuadros.

Vuelta a vuelta

Final de la carrera. Ganó Verstappen. Colapinto 17°.

Vuelta 55 de 56. Colapinto supera a Gasly. Es apenas un buen mensaje interno.

Vuelta 54 de 56. Colapinto 18° y Gasly delante suyo. Es el lugar que hoy les cabe a los Alpine.

Vuelta 50 de 56. Colapinto sigue 18°. Se viene el final.

Vuelta 48 de 56. Colapinto sigue 18°. Verstappen líder. Carrera aburrida en la que el líder no dio lugar a ninguna duda.

Vuelta 45 de 56. El paso de los kilómetros ubican a Colapinto en el puesto número 18. Sólo por encima del ritmo de Bartoleto con Sauber.

Vuelta 35 de 56. Colapinto al fondo, marcha 19°. Verstappen a la cabeza de la grilla.

Vuelta 32 de 56. Para Colapinto en boxes. Regresa al fondo de la grilla.

Vuelta 32 de 56. Colapinto no para a cambiar neumáticos. Llega al puesto 11 de la grilla.

Vuelta 31 de 56. Colapinto se mantiene en pista con las mismas gomas. Marcha 14°.

Vuelta 28 de 56. Paró Gasly a cambiar gomas. No fue buena la detención para Alpine, más de 5 segundos y se viene la detención de Colapinto.

Vuelta 26 de 56. Colapinto pierde una posición a manos del Williams de Albon. Todavía no se detiene el argentino para cambiar neumáticos.

Vuelta 24 de 56.Antonelli con el Mercedes tocado, supera a Colapinto que vuelve a quedar 15°.

Vuelta 23 de 56. Leclerc, que luego de ser superado por Norris, también lo fue por su compañero de escudería Ferrari, Hamilton, ingresó a boxes para cambiar neumáticos.

Vuelta 21 de 56. Finalmente, Norris supera a Leclerc y es el escolta de Verstappen que le sacó ya más de 10 segundos de ventaja. Colapinto 14°.

Vuelta 19 de 56. La pelea que se sigue es la del segundo lugar. Leclerc, con los neumáticos blandos en Ferrari, resiste la embestida de Norris, con los medios en el McLaren. Verstappen se cortó en la punta. Colapinto 14°.

Vuelta 16 de 56. Norris presiona a Leclerc por el segundo puesto. Desgastan neumáticos y se escapa Verstappen en la punta. Colapinto nuevamente 14° porque pasó a Ocon.

Vuelta 13 de 56. El Aston Martin de Stroll supera al Alpine de Colapinto que vuelve al puesto 15.

Vuelta 11 de 56. Verstappen líder descuenta para el campeonato. Colapinto sigue 14°. Gasly, su compañero, está 12°.

Vuelta 7 de 56. Golpe de Saiz, Williams, al Mercedes de Antonelli. Ambos afuera de carrera. Colapinto avanza al puesto 14.

4 vueltas de 56. Verstappen en la punta. Colapinto 16°. Normal desarrollo de carrera en el Estado de Texas.

2 Vueltas de 56. Colapinto perdió un puesto a manos de Bartoleto (Sauber). En la punta, limpia largada de Verstappen que se mantiene como líder, lo siguen Leclerc (Ferrari) y Norris (McLaren). Neumáticos medios para los dos Alpine. Gasly se mantiene 14°.

16:04 Comenzó la carrera a 54 vueltas.

16 horas. Arrancan los autos en la vuelta para calentar neumáticos sobre el asfalto.

El sábado

El de Red Bull se quedó ya con la carrera Sprint, sumó la pole y ahora va por la final para darle pelea a los McLaren por el campeonato. Y es que el único que lo pudo seguir de cerca fue Lando Norris, el británico terminó segundo para la largada del domingo. El líder del certamen, Óscar Piastri partirá sexto.

Verstappen se quedó con la pole en Austin. El de Red Bull da pelea a los McLaren.

Como lo había sido la carrera Sprint, la clasificación en Estados Unidos también fue accidentada. Isaac Hadjar (Toro Race) sufrió un fuerte despiste en búsqueda de un buen tiempo en los primeros minutos de habilitación y por eso se mostró la bandera roja que interrumpió las acciones durante más de 15 minutos.

El Toro Race de Hadjar quedó destruido apenas comenzada la clasificación en Austin.

El primer tramo de la clasificación había dejado a Colapinto con el 16° mejor tiempo, no le alcanzaba para avanzar, pero a Alexander Albone de Williams le anularon su mejor registro porque se excedió los límites de la pista en una de las curvas.

Así, el registro de 1 minuto, 34 segundos y 671/1000 le valió al argentino para pasar la primera Qualy e ir por una mejor figuración que los 15 primeros de la grilla dominguera.

Sobre el final de la bandera a cuadros, expirando el tiempo para intentar meterse entre los 10 más veloces de este cargadísimo fin de semana previo a la final, Gasly le terminó arrebatando un lugar al sudamericano.

Se les viene Verstappen

A los “autos papaya” de Piastri y Norris se les viene Verstappen. El neerlandés viene descontando fuerte durante toda la previa a la final ya que se quedó con los 8 puntos del Sprint, donde el líder y su escolta del campeonato abandonaron por un accidente que provocó daños en sus autos.

El McLaren de Piastri nunca mejoró, el sexto puesto al momento de acelerar lo demuestra. Norris se mantiene a tiro, irá a la primera línea por el lado de afuera del radio de giro contra Verstappen, delante de Charles Lecrerc de Ferrari que se ubicó tercero en la clasificación.