La jornada de lunes marca la continuidad del Torneo Clausura y una de las sorpresas del campeonato quiere volver a la punta. Deportivo Riestra recibe a Instituto desde las 19 en el Guillermo Laza buscando retornar al liderazgo de la Zona B. El partido tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro y será transmitido por ESPN Premium.

El Malevo llega con el objetivo de continuar haciéndose fuerte en su casa: acumula 26 encuentros invicto como local (14 victorias y 12 empates) y no pierde desde el 24 de mayo de 2024. Con 24 puntos, el equipo de Gustavo Benítez se ubica tercero, superado por Lanús y Vélez en esta jornada, pero si vence a la Gloria volvería al primer puesto, además de que los tres puntos lo acercarían al sueño de jugar una copa internacional.

Instituto afrontará un desafío exigente en su búsqueda por meterse entre los mejores ocho de su zona, pero llega en un buen momento: acumula seis partidos sin derrotas, con dos triunfos y cuatro empates, y en cinco de ellos mantuvo el arco en cero. Los conducidos por Daniel Oldrá están en la 10ma ubicación con 15 puntos, pero un triunfo o incluso una igualdad lo podrían poner en puestos de clasificación a los playoffs.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri y Nicolás Caro Torres; Jonathan Goitia y Pablo Monje; Jonathan Herrera, Antony Alonso y Alexander Díaz.

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Nicolás Zalazar; Emanuel Beltrán, Stefano Moreyra, Gastón Lodico y Lucas Rodríguez; Jhon Córdoba, Alex Luna y Luca Klimowicz.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.