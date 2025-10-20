Independiene y Biguá vuelven a jugar en el Ruca Che por la Liga Nacional

En Juego la temporada 2025-26 de la Liga Nacional de básquet, que tiene a Independiente y Biguá compitiendo. Luego de dos giras, los equipos de Neuquén vuelven a jugar de local, el marte y miércoles en el Ruca Che frente a dos pesos pesados: Berazategui y Obras.

Luego de cinco presentaciones por el lado de Independiente, las rojas jugarán su primer partido como local de manera oficial en el estadio Ruca Che. Dos giras por Buenos Aires arrojaron una racha de un triunfo (Frente a Lanús) y tres derrotas: Ferro, Unión Florida y El Talar.

Ahora el elenco que dirige Marcelo Remolina se presentará este martes desde las 18.30hs frente a Obras Sanitarias, quien lidera con racha de 4 triunfos y una derrota , y que tiene entre sus filas nombres provinciales como el de Karla Sarit, Julia Bosque, y Natassja Kolff.

Independiente ganó su primer juego en LAnús y va por su primer juego de local.

Por su parte El Biguá disputó tres cotejos, donde visitó a Rocamora, Berazategui y Lanús, los tres con ajustadas derrotas, quedando con racha de 1 triunfo (debut vs independiente) y tres caidas.

El martes jugará su segundo cotejo de local desde las 21hs ante Berazategui, con quien ya jugó la ida la pasada semana, y que llega con racha de 2 triunfos y 2 derrotas.

EL miércoles habrá nuevamente actividad con enroque de rivales; 18.30hs Biguá ante Obras, 21hs Independiente vs Berazategui.