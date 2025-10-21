Después de más de dos años, la Justicia argentina resolvió absolver a Sebastián Villa después de dos años con la causa judicial por abuso sexual en pausa. La denuncia había sido de su ex pareja, Tamara Doldán, con la que trascendió que había llegado a un acuerdo económico en 2024. El delantero ya tenía una causa por violencia de género por la que había sido condenado a prisión.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora absolvó al actual futbolista de Independiente Rivadavia luego de evaluar las pruebas durante el juicio. Según el Fiscal, no se presentó ningún elemento sustancial ni prueba autónoma que comprobara con certeza el hecho. En abril de 2020, Villa fue condenado a dos años de prisión en suspenso por violencia de género contra Daniela Cortés, la primera causa en su contra, pero la resolución definitiva respecto de este proceso seguía pendiente.

En la audiencia, la denunciante explicó que las relaciones sexuales fueron en un contexto íntimo y manifestó no querer exponer esos detalles en un juicio oral, aclarando que ambos habían aceptado esa situación. Doldán señaló además que Villa interpretó que el consentimiento estaba implícito debido a la intensidad de sus vínculos previos y que, al reflexionar sobre lo ocurrido, logró resignificar la experiencia. Un informe psicológico forense respaldó su relato, concluyendo que su decisión fue voluntaria, libre de presiones y fruto de una reflexión racional.

En 2023, el ex Boca ya había sido condenado por violencia de género y mantenía una causa abierta por abuso sexual. En ese marco, la agrupación Ni Una Menos expresó su rechazo a su incorporación a Independiente Rivadavia. “Rechazamos la incorporación de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia. Villa fue condenado por violencia de género y sus acciones no deben ser minimizadas”, fue el comunicado de la agrupación ni bien se conoció el retorno de Villa al fútbol argentino.