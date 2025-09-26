Andrea del Boca celebró públicamente su absolución en el proceso judicial que la señalaba como supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta relacionada con la financiación estatal de la telenovela "Mamá Corazón", emitida en 2015.

Esta causa, que se extendió por varios años, representó una pesada carga para la carrera de la actriz, enfrentándola a duras críticas desde distintos sectores políticos que cuestionaron su gestión y responsabilidad en el proyecto.

Palabras de Andrea del Boca luego del fallo

Mediante sus historias en Instagram, la actriz compartió su reflexión sobre el fallo emitido por la Justicia que finalmente la eximió de culpa. En sus palabras, destacó el fin de un ciclo marcado por “agresiones, mentiras, cancelaciones y pérdidas” que afectaron su vida personal y profesional.

Andrea del Boca absuelta en causa por Mamá Corazón.

Andrea del Boca aprovechó para agradecer a quienes la acompañaron durante este difícil período, mencionando a su familia, amigos, seguidores y abogados. También expresó que el desenlace le permitirá a su padre descansar en paz, mostrando un profundo alivio y emoción ante esta nueva etapa.

Finalmente, la artista anunció que próximamente brindará más detalles sobre este episodio y su futuro, manifestando entusiasmo por comenzar un renovado capítulo en su trayectoria.