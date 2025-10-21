Hallaron un cuerpo en el río Neuquén: podría ser el hombre que era buscado desde el lunes

Las autoridades confirmaron este martes el hallazgo de un cuerpo en el margen norte del río Neuquén, en cercanías del lugar donde desapareció Víctor Hugo Plaza, el hombre de 44 años que era intensamente buscado desde la tarde del lunes, cuando se arrojó al agua y no volvió a salir.

El hallazgo fue realizado por personal de Prefectura Naval Argentina, que encontró los restos de un hombre en un sector de difícil acceso, próximo a la Picada 2 y medio, en la zona conocida como Puesto Salamanca.

Según la información preliminar, el cuerpo reuniría las características físicas de la persona desaparecida, aunque aún no fue confirmada oficialmente su identidad. En el lugar trabaja personal policial, bomberos, Prefectura y los equipos de rescate que desde el lunes participaban en el operativo de búsqueda.

Plaza es oriundo de Salta y se había radicado en la región desde enero. Su desaparición movilizó a distintas fuerzas de seguridad y voluntarios que rastrillaron durante dos días las aguas y márgenes del río Neuquén.

Las pericias forenses y las tareas de identificación permitirán establecer en las próximas horas si efectivamente el cuerpo encontrado corresponde al hombre buscado.

Noticia en desarrollo