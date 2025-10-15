El Toro embiste la historia: alcanzó a Crespo y va por Agüero, Batistuta y Messi

En el amistoso jugado en el Chase Stadium, la Selección Argentina no tuvo piedad y aplastó 6-0 a Puerto Rico. La noche dejó varios motivos para sonreír, pero uno de los principales fue el nuevo récord de Lautaro Martínez: el delantero del Inter de Milán marcó dos goles, alcanzó los 35 tantos y se subió al cuarto puesto entre los máximos goleadores históricos de la Albiceleste, igualando la marca de Hernán Crespo.

El primero llegó a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando el Toro empujó una jugada que nació en los pies de Lionel Messi y terminó en un pase preciso de Nicolás González.

Cinco minutos después, Lautaro volvió a rugir: dentro del área, la Pulga le cedió la pelota de taco y el bahiense definió con categoría al segundo palo para sellar la goleada.

“Siempre es importante convertir con esta camiseta. Estoy feliz porque pudieron debutar varios chicos y porque hicimos muchísimos goles. Me siento bien, me preparo cada día de la mejor manera y disfruto este presente”, declaró el capitán del Inter después del partido.

Lautaro, que alguna vez fue cuestionado por su sequía goleadora, se reinventó y hoy es pieza clave en la Scaloneta. En la historia de la Selección, sólo lo superan Sergio Agüero (42), Gabriel Batistuta (54) y Lionel Messi (114). Su primer gol con Argentina fue el 11 de octubre de 2018, en un amistoso ante Irak.

El Toro también aprovechó para dejar un mensaje de compromiso: “A no relajarse. Cada vez que nos toca vestir esta camiseta hay que dar lo mejor y afrontar todos los partidos al 100%. Eso es lo que nos pide el entrenador y lo que repetimos nosotros”.

De cara a lo que viene, Lautaro también habló sobre la posibilidad de disputar la Finalíssima: “Se tendría que haber jugado antes, pero por temas de calendario no se pudo. Si se hace antes del Mundial, la afrontaremos de la mejor manera. Es una final, un trofeo, y nosotros siempre jugamos para ganar”.