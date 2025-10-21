Programación especial de las elecciones legislativas 2025 en Grupo Prima Multimedios

El domingo 26 de octubre, cuando los neuquinos y los argentinos concurran a las urnas para renovar parte del Congreso nacional, Grupo Prima Multimedios pondrá al aire una cobertura integral y en simultáneo a través de todas sus plataformas informativas.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta el cierre de los comicios, periodistas, conductores y equipos técnicos estarán en vivo desde los principales centros de votación, con móviles desplegados en distintos puntos de la provincia y la región. La cobertura incluirá informes especiales, análisis político, participación ciudadana y resultados actualizados en tiempo real.

La programación especial de AM550 y Canal 24/7 comenzará a las 8 con la conducción de Agustín Amado, Vanesa Miyar y Nicolás Minisini y un grupo de periodistas y columnistas siguiendo el pulso de la jornada con transmisiones en directo y entrevistas desde los bunkers partidarios. Luego se sumarán los periodistas Pancho Casado, Rubén Boggi y Santiago Montorfano.

Mejor Informado (www.mejorinformado.com) actualizará minuto a minuto en su portal web y redes sociales con los datos del escrutinio provisorio y las plataformas digitales del grupo ofrecerán transmisión simultánea y cobertura multimedia.

La programación especial incluirá informes en vivo desde los comandos de campaña, declaraciones de candidatos y el análisis de los primeros resultados. Además de las repercusiones políticas y la mirada de los analistas sobre el nuevo escenario legislativo.

Con esta iniciativa, Grupo Prima Multimedios reafirma su liderazgo informativo en la Patagonia, acercando a la audiencia una cobertura completa, en tiempo real y con el sello de calidad periodística que caracteriza a todas sus producciones.

