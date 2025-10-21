¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 21 de Octubre, Neuquén, Argentina
Programación especial de las elecciones legislativas 2025 en Grupo Prima Multimedios

Este domingo 26 de octubre, Grupo Prima Multimedios desplegará una cobertura especial de las elecciones legislativas 2025. Con móviles en toda la región, transmisión en vivo, análisis político y actualizaciones minuto a minuto, el equipo periodístico acompañará la jornada desde la apertura de las urnas hasta el cierre definitivo del escrutinio.

Por Redacción

Martes, 21 de octubre de 2025 a las 19:42
El domingo 26 de octubre, cuando los neuquinos y los argentinos concurran a las urnas para renovar parte del Congreso nacional, Grupo Prima Multimedios pondrá al aire una cobertura integral y en simultáneo a través de todas sus plataformas informativas.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta el cierre de los comicios, periodistas, conductores y equipos técnicos estarán en vivo desde los principales centros de votación, con móviles desplegados en distintos puntos de la provincia y la región. La cobertura incluirá informes especiales, análisis político, participación ciudadana y resultados actualizados en tiempo real.

La programación especial de AM550 y Canal 24/7 comenzará a las 8 con la conducción de Agustín Amado, Vanesa Miyar y Nicolás Minisini y un grupo de periodistas y columnistas siguiendo el pulso de la jornada con transmisiones en directo y entrevistas desde los bunkers partidarios. Luego se sumarán los periodistas Pancho Casado, Rubén Boggi y Santiago Montorfano.

Mejor Informado (www.mejorinformado.com) actualizará minuto a minuto en su portal web y redes sociales con los datos del escrutinio provisorio y las plataformas digitales del grupo ofrecerán transmisión simultánea y cobertura multimedia.

La programación especial incluirá informes en vivo desde los comandos de campaña, declaraciones de candidatos y el análisis de los primeros resultados. Además de las repercusiones políticas y la mirada de los analistas sobre el nuevo escenario legislativo.

Con esta iniciativa, Grupo Prima Multimedios reafirma su liderazgo informativo en la Patagonia, acercando a la audiencia una cobertura completa, en tiempo real y con el sello de calidad periodística que caracteriza a todas sus producciones.

Seguí el desarrollo de las elecciones en nuestras redes: @am550laprimera @mejor.informado @cn247.tv
 

 

