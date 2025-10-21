Milei en Córdoba: “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”

En el tramo final rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, el presidente Javier Milei llegó este martes a la ciudad de Córdoba para encabezar uno de los últimos actos antes del cierre de campaña. El mandatario fue recibido por una importante movilización de militantes libertarios en pleno centro de la capital provincial, donde caminó algunos metros acompañado por su hermana y pieza clave del armado electoral, Karina Milei.

La actividad comenzó en la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó, frente a las Aguas Danzantes del Buen Pastor, donde Milei se mostró junto a Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba. Megáfono en mano, el presidente volvió a reivindicar lo que considera los logros de su gestión, con eje en la baja del gasto público, el combate a la inflación y mejoras en los indicadores de seguridad.

“Estamos demostrando que se puede dar la batalla y ganarla. No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, lanzó Milei ante los militantes que se acercaron para saludarlo y pedirle fotos. Tras su breve mensaje, permaneció algunos minutos saludando entre aplausos y cánticos de apoyo.

Gonzalo Roca, por su parte, aseguró que la elección del domingo será determinante para consolidar el rumbo del gobierno. “El oficialismo de Córdoba tiene un aparato muy fuerte, pero nosotros damos la batalla cultural. Estamos a mitad de camino. Necesitamos hacer las transformaciones de fondo. Podemos cambiar el país en serio”, afirmó el candidato.