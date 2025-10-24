En la previa de la segunda semifinal de la Copa Argentina, el duelo entre River e Independiente Rivadavia guarda un antecedente de hace menos de un año que todavía resuena en la memoria, sobre todo de los mendocinos. Un triunfo agónico por 2-1 con Sebastián Villa como figura terminó en una pelea entre los futbolistas, con los del Millonario yendo a buscar al colombiano acusándolo de provocarlos. El delantero y capitán de la Lepra mendocina es uno de los que buscará ser protagonista de la noche de viernes en Córdoba.

Aquel duelo culminó con un tanto en tiempo de descuento convertido por Ezequiel Ham que decretó la victoria de los cuyanos por 2-1. No obstante, lo ocurrido después se llevó todas las miradas: luego de asistir en el gol, Villa causó el estallido de los jugadores de River luego de realizar un festejo simulando dispararle a la hinchada riverplatense. Esto generó una gresca, rápidamente disipada para que el Millonario pueda sacar del medio. Sin embargo, cuando Nazareno Arasa marcó el final del encuentro los jugadores visitantes fueron directo a increpar al ex Boca, que salió corriendo a la zona del vestuario.

Tras eso, empezaron las peleas entre protagonistas de los dos elencos, pero sorprendentemente ni el colombiano ni Gonzalo Pity Martínez, al que se vio correrlo hasta las escaleras que dan al vestuario formaron parte del informe del árbitro tras el encuentro, que tuvo como expulsados a Leandro González Pires (uno de los que intentó agredir a Villa), Lautaro Ríos, uno de los suplentes de Independiente Rivadavia, y el preparador físico del conjunto mendocino que golpeó a Diego "La Roca" Moreno, hombre de la seguridad del conjunto de Núñez.

Esta noche en el Mario Alberto Kempes los focos volverán a apuntarle al colombiano, quien además tiene un buen récord contra River, al que le marcó tres veces con Boca en distintas ediciones del Superclásico, y una cuarta en el mencionado encuentro, donde puso el 1-0 de su equipo con un gran derechazo.

Vila calentó la previa

El presidente de Independiente Rivadavia habló en la previa del encuentro y, respecto a sus expectativas de jugar la final de la Copa Argentina, hizo hincapié en la influencia del atacante colombiano y figura de su equipo. "Hay un jugador que tiene una historia contra ellos muy rica. Habitualmente, Sebastián Villa le hace goles a River. Y Dios mediante, va a jugar el viernes", expresó el empresario de medios que comanda al club mendocino.